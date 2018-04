Bullismo, offese al professore di Lucca: 6 studenti indagati | Tre indagati anche a Velletri

Fedeli: "Alunni che vanno bocciati" - Data la gravità dei fatti, tutti filmati con i cellulari dai ragazzi in classe, il ministro dell'istruzione, Valeria Fedeli, chiede una punizione esemplare: "I ragazzi vanno sospesi, il consiglio d'Istituto deve valutare la gravità dei fatti, che secondo me c'è, e gli studenti devono essere sanzionati fino a non essere ammessi agli scrutini finali". Ma non solo: "Vanno sospesi e sanzionati anche i ragazzi che hanno girato il video e che hanno guardato quanto avveniva in classe".



Il Consiglio di classe propone 5 bocciature - Dopo l'intervento del ministro, il consiglio di classe ha valutato i provvedimenti dal prendere nei confronti dei sei studenti coinvolti. Per 5 di loro sono state proposte sospensioni la cui durata comporta la bocciatura, mentre per un sesto studente la sospensione richiesta è di 15 giorni. Sabato il consiglio d'istituto valuterà se confermare o meno i provvedimenti proposti.



Tre indagati anche a Velletri - Al caso degli studenti di Lucca, si è aggiunto anche quello di un istituto tecnico di Velletri, avvenuto circa un anno fa ma il cui video è diventato virale nelle ultime ore, dove uno studente urla al docente: "Prof, ti sciolgo nell'acido". Anche in questo caso ci sono tre indagati. La Procura ha aperto un fascicolo per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, ma non è ancora chiaro quali siano le specifiche responsabilità addebitate a ciascuno dei tre; resta anche da individuare chi ha postato il video sui social.