Prato: 11 arresti per falsi certificati di residenza rilasciati a cittadini cinesi

07:43 - La guardia di finanza ha eseguito 11 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti a una presunta associazione a delinquere che, a Prato, favoriva il rilascio di falsi certificati di residenza a immigrati di origine cinese. Tra gli arrestati c'è anche un funzionario del Comune. Per ottenere i documenti contraffatti sarebbero state pagate tangenti che variavano tra i 600 e i 1500 euro a persona.

L'organizzazione era composta da italiani e cinesi e al suo interno c'era anche un dipendente del Comune di Prato addetto alle certificazioni di residenza. Proprio grazie alla sua complicità si riuscivano a ottenere illecitamente, in cambio di denaro ed altre utilità, le iscrizioni all'anagrafe di cittadini cinesi che non ne avevano i requisiti ed erano entrati in Italia illegalmente.



Secondo quanto si apprende, dalle indagini sarebbe emerso che almeno 300 cittadini cinesi hanno usufruito dell'associazione per avere i documenti. I soldi sarebbero finiti ad alcuni loro connazionali che, dopo aver requisito i passaporti agli immigrati, giravano parte del compenso ai loro soci italiani. In otto mesi l'organizzazione avrebbe guadagnato tra i 180mila e i 450mila euro. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del tribunale di Prato.