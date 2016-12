Smog, Maroni al governo: "Serve un miliardo per trasporto locale su ferro"

Incentivare il trasporto pubblico locale su ferro con un miliardo di euro per i prossimi cinque anni: è una delle richieste avanzate dal presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni , al governo per affrontare l' emergenza smog . Al vertice con il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti il governatore propone poi di rottamare i veicoli più inquinanti, fino all'euro 3, con incentivi, prevedendo 200 milioni l'anno per i prossimi cinque anni.

"Misure d'emergenza sono solo palliativi" - "Bisogna incentivare la auto a gas, a metano ed elettriche. Togliere le caldaie a gasolio. Rinnovare il parco del trasporto pubblico, e su questo sia il Comune di Milano sia la Regione con Trenord stanno facendo molto. Le misure d'emergenza sono dei palliativi, c'è poco da aggiungere", sottolinea Maroni, intervistato da Repubblica, tornando a criticare il blocco del traffico a Milano deciso dal Comune contro l'emergenza smog.



In Lombardia 63 nuovi treni in due anni - Occorre poi attuare l'accordo di programma già siglato con il governo. "L'accordo di programma - spiega il governatore - serve per creare un coordinamento tra le Regioni della Val Padana, in cui si concentra l'inquinamento". Maroni ha ricordato che negli ultimi due anni in Lombardia sono stati acquistati 63 nuovi treni e altri 20 saranno comprati a breve. "Dall'anno prossimo, inoltre - aggiunge - è prevista una drastica riduzione, in Lombardia, della circolazione dei veicoli fino ad euro 3: se il governo ci desse degli incentivi, potremmo eliminarli".



"Se ci fosse la metro da Milano a Monza..." - Altre richieste riguardano finanziamenti per migliori collegamenti nell'area urbana: "Se ci fosse la metro da Milano fino a Monza risolveremmo molti problemi", osserva il presidente della Lombardia. "Sono interessato a fare azioni che servano, non spot - ribadisce Maroni parlando con alcuni esponenti di Legambiente che hanno organizzato un flashmob davanti al ministero - e poi un movimento che si chiama Lega mi è simpatico, venite a Milano e discuteremo anche delle vostre proposte".