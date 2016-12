Emergenza smog, a Milano il terzo giorno di stop delle auto ma il Pm10 sale ancora

A Milano Pm10 sempre oltre il limite - Il blocco delle auto disposto dal Comune non sembra aver migliorato la situazione dell'aria a Milano. Nel secondo giorno di stop alla circolazione, la centralina di Milano Pascal ha segnato un livello di 81 microgrammi per metro cubo, contro i 67 di lunedì. Quella di Milano Senato, in centro, è salita da 66 a 83, mentre Milano Verziere è passata da 60 a 75. Lo rileva il bollettino dell'Arpa sulla qualità dell'aria. Il limite massimo giornaliero da non sforare è fissato dalla legge per le Pm10 a 50 ug/m3



Anche Roma resta "fuorilegge" - Non va meglio a Roma. Nonostante martedì fosse il secondo giorno di targhe alterne, è ancora allarme smog nella Capitale. Anche il 29 dicembre i valori delle Pm10 nell'aria erano "fuorilegge". E' quanto si legge nel bollettino giornaliero fornito dall'Arpa Lazio. Il limite giornaliero delle polveri sottili è stato superato in 10 centraline su 13. I picchi più alti si registrano sempre a Cinecittà dove la centralina è scesa da 92 a 89, e a Tiburtina dove si è passati da 76 a 69.



L'auto resta il mezzo preferito dagli italiani - L'auto si conferma il mezzo preferito dagli italiani secondo l'Istat che per il 2015 ha calcolato che per andare al lavoro si sono messi alla guida quasi 7 su 10, il 68,9%. A Roma, afferma Legambiente, ci sono 71 auto ogni 100 abitanti. A Genova, il sindaco Marco Doria ha annunciato un provvedimento di divieto di circolazione di 25.000 veicoli immatricolati a fine Novecento su un parco auto circolanti in città di oltre 400mila unità.



Legambiente: "Piano straordinario per la mobilità urbana" - "La Capitale è ultima tra le grandi città europee per metropolitane, tram, ferrovie suburbane e senza un reale cambio delle politiche nazionali la situazione rimarrà invariata, visto che non sono in cantiere progetti né investimenti", attacca Legambiente. Con il flash mob organizzato davanti al ministero dell'Ambiente l'associazione vuole fare pressing sul governo per una politica concreta e un piano straordinario per la mobilità urbana.