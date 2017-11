Sisma in Centro Italia, un anno dopo | Vescovo Rieti: "Ricostruire è possibile"

"Le difficoltà sono ancora tante, il terremoto fa parte del respiro vitale della terra e noi dovremo sempre tenerne conto, ragionarci seriamente e non permettere che ogni piccola scossa, come è avvenuto altrove proprio in questi giorni, produca danni vitali e decessi". Mons. Giovanni D'Ercole, vescovo di Ascoli Piceno, ha voluto fare un riferimento implicito anche al sisma che ha colpito Ischia nel corso dell'omelia della messa in occasione del primo anniversario del terremoto del Centro Italia, a Pescara del Tronto. "Purtroppo a pagare è spesso proprio chi non c'entra, per questo è bene che chi conta, chi assume democraticamente responsabilità civili al servizio della comunità, sappia compiere sino in fondo il proprio dovere senza cedimenti, compromessi e parzialità".