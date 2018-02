Siracusa, pugni a compagna di classe 12enne: "Sei grassa"

Insultata perché grassa, presa a pugni in faccia fino a farla andare al pronto soccorso. E' accaduto in una scuola media di Augusta (Siracusa), dove un dodicenne ha aggredito una ragazzina, sua coetanea e già da tempo presa di mira, alla presenza di altri compagni e dell'insegnante di sostegno, che avrebbe poi avvisato la mamma dell'alunna. I carabinieri dopo la denuncia hanno identificato le parti coinvolte e informato l'autorità giudiziaria.

A seguito delle lesioni subite, la ragazza è stata accompagnata presso il locale pronto soccorso. I carabinieri inoltre, proporranno all'istituto scolastico di avviare una serie di incontri con le varie classi al fine di trattare, con gli studenti, proprio lo specifico tema del bullismo, sottolineando la gravità delle conseguenze, sia per chi lo subisce che per chi lo pone in essere.