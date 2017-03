Segrega la compagna in casa per anni: 51enne arrestato a Palermo

Ha tenuto segregata in casa per anni la convivente, costringendola anche a prostituirsi: un 51enne è stato arrestato a Palermo con l'accusa di lesioni, sequestro di persona, riduzione in schiavitù, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Per 6 anni, dal 2010 al 2016, la donna, che ora ha 28 anni, è rimasta chiusa in casa, con la porta fissata con un lucchetto e le finestre sbarrate da assi di legno.