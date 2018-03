Ragusa, migrante di 22 anni morto per fame: era sbarcato a Pozzallo

Tra i 91 migranti approdati lunedì a Pozzallo a bordo della nave dell'Ong spagnola Proactiva Oper Arms, c'era un giovane eritreo di 22 anni arrivato in condizioni fisiche disperate: malnutrito e con problemi respiratori. Appena sceso dalla nave è stato trasferito in ospedale a Modica ma è morto dopo poche ore per fame e per la malnutrizione che da mesi ha contribuito a peggiorare il suo precario quadro clinico.

"Non capisco la distinzione tra immigrati che vengono da Paesi in guerra e immigrati che provengono da quelli dove c'è una situazione economica che è drammatica. Però quello che mi impressiona è che sembra di tornare a 70 anni fa, quando abbiamo visto quelle drammatiche scene di un campo di concentramento e quegli esseri umani, gli ebrei, ridotti pelle e ossa", ha detto Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo e primario del pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. "E questa è la sensazione che io ho avuto per l'ultimo sbarco con persone malnutrite, morte di fame e di sete, alcune di loro sono decedute per stenti fisici. La situazione peggiora e ci vuole una strategia europea. Noi, come città, vogliamo continuare con l'accoglienza perché in un Paese civile non ci si può tirare indietro".