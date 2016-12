Pizzo a imprenditore, 8 arresti

I carabinieri del Comando provinciale di Catania hanno arrestato otto persone accusate, a vario titolo, di estorsione in concorso aggravata dall'aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'associazione mafiosa. Gli otto avrebbero imposto a un imprenditore edile di Belpasso il pizzo per circa mille euro al mese. L'estorsione era in atto da circa un anno, dopo che la vittima aveva subito un pestaggio riportando lesioni gravi.