"Sta bene, le abbiamo dato del latte e cambiato i vestiti. Era leggermente disidratata, ma sta bene - ha inoltre riferito il medico -. E' rimasta in ambulatorio per alcune ore, poi l'ho accompagnata io stesso nel centro d'accoglienza".



La mamma della piccola potrebbe essere morta per ustione da benzina durante la traversata: circa 20 persone sono state infatti ricoverate a Lampedusa per questo motivo. "La bimba - ha spiegato Bartolo - sul gommone è stata accudita da una donna. I migranti sentiti hanno riferito tutti la stessa versione sulla morte della madre della bimba e questo ci fa pensare che le cose siano andate proprio così".