Catania, picchia la moglie e dà il coltello al figlio di 4 anni per ferirla: arrestato

Il marito l'ha picchiata, umiliata, costretta a subire rapporti sessuali e ha perfino dato un coltello al figlio di 4 anni invitandolo a ferire la madre. Per questo l'uomo, un romeno di 26 anni, è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Catania. La Procura ipotizza per il 26enne i reati di violenza sessuale aggravata, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.