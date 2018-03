Catania, esplosione in un edificio per una fuga di gas: tre vittime, due sono vigili del fuoco

Tre persone, due vigili del fuoco, sono morte in una esplosione in un palazzo a Catania in via Sacchero. Lo scoppio è avvenuto quando la squadra dei pompieri, intervenuta per una perdita di gas in una piccola officina, ha tentato di aprire la porta che era chiusa con un catenaccio. Si è sprigionata una scintilla e subito dopo c'è stato il violento boato. Due pompieri ricoverati in gravi condizioni.