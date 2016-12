Muos, ex militare: "Io malato di leucemia dopo essere stato in missione nelle basi Usa"

Tgcom24 è così tornata nel paese siciliano per raccogliere la sua testimonianza. Ferlito nel 2001 è stato chiamato dalla marina militare dopo l'attentato alle Torri Gemelle per la missione "domino" e per sorvegliare, dall'interno delle basi americane, le antenne radar, possibili bersagli di attentati. Missione dalla quale non è più tornato lo stesso.



"Mi hanno rubato un sogno", racconta a Tgcom24 lui, che sin da piccolo sognava di diventare un soldato. Durante l'Intervista, il 36enne ha affrontato passo dopo passo la sua storia. Dalla chiamata alle "armi" alle stranezze che avvenivano all'interno delle Nrtf (i capogiri continui, la sete e la disidratazione, nonostante fosse novembre, gli animali deformati all'interno della recinzione e soprattutto l'assenza dei militari americani a cielo aperto; a differenza dei commilitoni italiani, loro sono rinchiusi all'interno dei bunker presenti nell'area). Ma anche la scoperta della leucemia e di altri militari, che come lui, hanno contratto malattie neoplastiche dopo l'esposizione prolungata ad altri radar. In famiglia non hanno mai avuto casi di leucemia, ci spiega, e ora, che non può più realizzare il suo sogno, ribadisce: "Tornerei di nuovo nell'esercito, nonostante tutto". "La sua testimonianza - infine ci dice - non è per protesta". "Piuttosto - come si confà a un vero spirito militaresco - per salvaguardare".





Regia e montaggio di Noemi La Barbera e Giulio Mariottini

Luisa Indelicato