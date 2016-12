Siracusa, anziana assassinata in casa Una rapina finita male

15:48 - Il cadavere di Elvira Leone, un'insegnante in pensione, di 72 anni, è stato trovato in casa sua, a Siracusa. L'ipotesi al vaglio dagli investigatori è quella dell'omicidio nel corso di una rapina finita male, avvenuta almeno due o tre giorni fa. La donna viveva da sola in uno stabile signorile in piazza della Repubblica. Il corpo è stato trovato nel soggiorno, con un sacchetto di nylon in testa.

Trovata grazie a un'amica - La busta di plastica sul capo di Elvira era serrata attorno al collo con il filo elettrico di una abat-jour. Il volto della vittima ha lividi estesi. Ad avvertire i carabinieri è stata un'amica. Da un paio di giorni la Leone non rispondeva al telefono e la confidente si è decisa, dunque, a usare una copia delle chiavi dell'appartamento che teneva in custodia. Ha chiamato allora una vicina di casa per andare a controllare cosa fosse accaduto. Ma già sul pianerottolo si è accorta che la porta blindata era stata forzata e che l'appartamento era a soqquadro. Da lì la chiamata alle forze dell'ordine e la scoperta del cadavere. Secondo gli investigatori il movente dell'omicidio è la rapina, visto che sono stati trovati diversi astucci di oggetti preziosi aperti e privati del loro contenuto.