Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | "Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane"

I due si sarebbero dati appuntamento sabato sera per risolvere la questione e, in un giardinetto di via delle Querce a Corsico, Butà ha sparato almeno dieci colpi, dei quali sei in faccia all'immigrato.



La sua compagna, di 36 anni, è stata arrestata per favoreggiamento personale, detenzione di arma illegale e possesso di stupefacenti. E' nel suo garage che è stata trovata l'arma del delitto. Oltre a essere accusata di favoreggiamento nei confronti del compagno, la donna potrebbe essere stata presente all'esecuzione del senegalese.



"Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma io non sono mica un cane" - Butà era uscito dal carcere nel 2013 dopo aver scontato 15 anni per omicidio. Al pm Christian Barilli e ai carabinieri, ha spiegato di aver sparato perché da alcune settimane era insofferente per le diverse richieste di soldi (5-10 euro) che la vittima faceva a lui e anche alla sua convivente, malgrado gli avesse intimato di non rivolgersi mai a lei. In particolare il presunto killer ha affermato "l'altro giorno Assan mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma io non sono mica un cane...". I due si conoscevano da tempo perché frequentavano lo stesso bar di Corsico e si sentivano di frequente.