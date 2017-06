Sardegna, donna uccisa a coltellate a San Teodoro: ferito il compagno

Una 28enne di Biella, Erika Preti, è stata uccisa a coltellate nella frazione di Lu Fraili vicino a San Teodoro, sulla costa orientale della Sardegna. Il compagno della donna, il 30enne Dimitri Fricano, è stato ricoverato nell'ospedale di Olbia con ferite da arma da taglio. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, ancora non confermata, potrebbe trattarsi di un omicidio con successivo tentativo di suicidio.

Il cadavere della giovane è stato trovato in una stanza di un appartamento. La vittima lavorava in un locale di Puntaldia.



Fricano ha dichiarato ai carabinieri di essere stato aggredito assieme alla compagna intorno alle 10. Il giovane, sanguinante, sarebbe poi sceso in strada subito dopo, chiedendo aiuto ai passanti.