Migrante picchiato a Sassari, individuato un componente del branco

La ricostruzione dei fatti - A far luce sui fatti ci ha pensato la polizia municipale che, in una nota, ha spiegato come "il 22enne aggredito, titolare di protezione internazionale e residente a Sassari da oltre sei anni, si trovava in corso Cossiga" quando è stato raggiunto da "un gruppetto di coetanei. "A questo punto - si legge ancora - è scattata l'aggressione. Un giovane ha colpito con una violenta gomitata al fianco il ragazzo; quest'ultimo, sofferente per il colpo subito, ha chiesto il perché di quell'azione al suo aggressore il quale ha risposto: 'io sono a casa mia, vai a casa tua, io a casa mia faccio quello che voglio'".



Aggressori allontanati dalle urla di due anziani - Il giovane straniero, precisa il comunicato, "è stato colpito una prima volta in pieno volto da un pugno sferrato dalla stessa persona che gli aveva inferto la gomitata. Nello stesso frangente è stato immobilizzato da un secondo giovane che gli ha cinto un braccio intorno al collo mentre un terzo uomo gli ha sferrato un secondo violento pugno in pieno viso. Il giovane straniero è caduto al suolo e, a questo punto, tutti e tre gli aggressori lo hanno colpito con calci su tutto il corpo e al volto. Solo le urla di una coppia di anziani che ha assistito al fatto, e il convergere di altre persone ha fatto desistere i tre uomini, che sono scappati".