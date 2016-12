Uno spettacolo agghiacciante quello trovato dai soccorsi chiamati all'alba per un incidente a Cagliari. Un'auto, per motivi da accertare, si è schiantata su un guard rail e ha preso il volo ribaltandosi diverse volte. A bordo cinque giovani, di età comprese tra i 18 e i 25 anni: tre di loro sono morti sul colpo, altri due sono ricoverati in gravi condizioni. Le vittime sono Manuelina Olla, 21 anni, Anna Maria Perra, 17, Davide Giunchini, 27.

Le due ragazze sono di Quartu, il 27enne di Sinnai. Una quattordicenne di Quartu è in coma, un altro giovane di 26 anni, che era alla guida al momento dello schianto, è grave ma non in pericolo di vita: era l'unica che indossava la cintura di sicurezza.



Lo schianto è avvenuto attorno alle 4.30 e la macchina, con molta probabilità, procedeva ad alta velocità. Nel momento in cui ha imboccato una rampa che portava al cavalcavia all'altezza de "Is pontis paris", la Volkswagen Golf ha sbandato e urtato un palo della linea filobus. A questo punto il veicolo ha quasi preso il volo e si è ribaltato diverse volte.



La Golf è stata sequestrata. Il magistrato di turno ha disposto accertamenti sul giovane che era alla guida per verificare se fosse sotto l'effetto di alcol o droghe.