Roma, emergenza buche: a Frattocchie la strada è devastata

Il problema delle strade dissestate a Roma non riguarda solo il centro città. Anche nei comuni limitrofi la manutenzione ordinaria sembra non avvenire secondo la tempistica richiesta e i disagi per gli automobilisti continuano a essere tantissimi. A Frattocchie, frazione del comune di Marino, la situazione è diventata così pesante che i cittadini si sono rivolti a Striscia la Notizia. L’inviato Jimmy Ghione incontra alcuni di loro: "C’è un problema con i mezzi pesanti ma soprattutto quello del fondo stradale", racconta uno di loro. Le immagini riprese dal tg satirico sono quanto mai esplicative. Buche enormi che costringono i guidatori ad invadere la corsia opposta rischiando incidenti di continuo. In tutto ciò nessuno degli enti preposti è ancora intervenuto.