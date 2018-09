Cosa accade se all'interno dell'Agenzia delle Entrate si evade il fisco alla luce del sole? L'inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione ha raccontato che, nel bar all'interno di una filiale romana, il gestore dell'esercizio commerciale eviterebbe con una certa frequenza di emettere lo scontrino. Un caffè, un pacchetto di caramelle: tutto viene pagato in nero, senza ricevuta fiscale. "Non mi risulta" è la risposta del direttore dell'Ufficio Territoriale di Roma 6, interpellato da Ghione. Una volta entrato al bar in questione con la telecamera, l'inviato della trasmissione di Canale 5 viene sgarbatamente invitato a uscire con la promessa che verranno effettuate delle verifiche.