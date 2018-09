Rimini, senzatetto ruba la spazzatura dai cassonetti: denunciato per furto

Un senzatetto di 48 anni è stato denunciato per furto dagli agenti della polizia municipale perché sorpreso più volte a frugare nei cassonetti, con l’aggravante di aver rubato cose esposte alla pubblica fede. È accaduto a Rimini . A presentare la denuncia una residente della zona in questione: la donna ha scattato delle fotografie al clochard e le ha portate alla polizia municipale. Lo riporta Il Resto del Carlino.

Da quando la donna si è resa conto che il cassonetto della differenziata in cui andava a buttare i suoi rifiuti veniva manomesso da un uomo, ha iniziato a monitorare la situazione e a tenere d’occhio il clochard appostandosi alla finestra e scattando alcune fotografie. Dopo aver visionato le immagini - che immortalano il senzatetto intento a cercare del cibo tra la spazzatura - i vigili si sono rivolti a Hera, la società che si occupa del servizio della gestione dei rifiuti, per sapere se i bidoni fossero stati danneggiati. L’azienda ha confermato il danno e precisato che il clochard aveva portato via cose esposte alla pubblica fede.



La polizia municipale, dopo aver tenuto sotto controllo l’area, ha individuato e fermato l'uomo: un 48enne di Rimini con qualche disagio psicologico, che rovista tra i cassonetti per mangiare gli scarti altrui. La denuncia è però partita ugualmente.