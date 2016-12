Traghetto, perse tracce di 98 persone Relitto verso Valona per il maltempo

Il relitto della Norman Atlantic è stato agganciato e sarà ora portato nella baia di Valona, in Albania. Impossibile infatti trasportarlo sulle coste pugliesi per le condizioni proibitive del mare in tempesta. La destinazione finale resta comunque il porto di Brindisi. Intanto il procuratore di Bari fa sapere che non si hanno notizie di 98 profughi.

18:29 Autorità albanesi: nave portata via prima possibile

"Noi siamo interessati che il traghetto venga tirato fuori dalla baia di Valona quanto prima, perché è ingovernabile e rappresenta anche un pericolo ecologico". Lo ha detto Dionis Andoni, responsabile della Capitaneria di Valona, confermando che non c'è stata alcuna richiesta dell'Italia a ricoverare il Norman Atlantic nel porto della città albanese.

16:23 Norman Atlantic, destinazione finale resta Brindisi

La destinazione finale del traghetto Norman Atlantic resta il porto di Brindisi, come deciso dall'autorità giudiziaria, ma al momento non ci sono le condizioni meteo marine per partire e la nave resta a ridosso della baia di Valona, alla quale si sta avvicinando. Lo ha detto Giuseppe Barretta, uno dei soci della ditta di rimorchiatori brindisina che è custode giudiziale e si sta occupando del recupero del Norman Atlantic.

15:53 Sbarcati a Taranto 38 naufraghi

Sono sbarcati al porto di Taranto dal mercantile "Aby Jeannette" 38 naufraghi del traghetto Norman Atlantic. In occasione del loro arrivo erano presenti anche il sindaco di Taranto, Ippazio Stefano, il prefetto, Umberto Guidato, il presidente dell'Autorità portuale, Sergio Prete e il questore, Enzo Mangini.

15:16 Aereo con 105 greci atterrato ad Atene

Un aereo con 105 greci della nave Norman Atlantic, proveniente da Brindisi, è atterrato all'aeroporto internazionale Elefterios Venizelos di Atene. Lo riferisce il sito Newsit.gr.

14:23 Traghetto, il relitto verso l'Albania

Le pessime condizioni del mare hanno costretto i soccorsi a dirottare la rotta del relitto del Norman Atlantic dall'Italia all'Albania. Il procuratore di Bari Giuseppe Vole infatti ha spiegato: "Il relitto del Norman Atlantic è stato agganciato ma le condizioni meteo non consentono di trainarlo in Puglia. Si sta quindi muovendo in direzione dell'Albania".Il traghetto, ha aggiunto, sarà ricoverato nella baia di Valona.

14:17 Procuratore: "Perse le tracce di 98 persone"

"Ci sono 98 persone di cui non si hanno notizie". Il procuratore di Bari, Giuseppe Volpe, lo ha detto a proposito del tragico incidente della Norman Atlantic, precisando che soltanto 80 naufraghi sono arrivati in Grecia nelle ultime ore su un elicottero e su un mercantile. Non si sa nulla invece della sorte di un secondo mercantile intervenuto per i soccorsi e di cui si sono poi perse le tracce.

13:16 Traghetto agganciato, condizioni proibitive

I rimorchiatori della ditta brindisina Barretta sono riusciti ad agganciare la Norman Atlantic servendosi di uno speciale cavo da traino e hanno messo in sicurezza la nave. Le condizioni del mare in tempesta però sono proibitive e le operazioni dunque non sono ancora cominciate. Bisognerà attendere che il mare si calmi. Si esclude l'arrivo del traghetto a Brindisi in giornata.

13:04 Tutti gli errori dell'equipaggio

12:53 La moglie del disperso: mio marito è in Albania

"Mio marito è in Albania, cercate là, per piacere cercate là". E' questo l'appello lanciato da Maria, la moglie di Carmine Balzano, che era a bordo della Norman Atlantic. "Era sulla scialuppa, mi ha telefonato da lì quella notte - ricorda -. E adesso è in Albania, in stato confusionale, non fermate le ricerche".

12:31 Riconosciuti solo due campionisti campani

Sono stati formalmente riconosciuti i due autotrasportatori napoletani Michele Liccardi di 32 anni e Giovanni Rinaldi di 34 anni vittime del naufragio della Norman Atlantic. I familiari, che avevano riconosciuto i propri cari già sulla base delle fotografie fornite dalla nave San Giorgio che trasportava i corpi, hanno ufficialmente riconosciuto le due salme portate nella notte nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari. I parenti del terzo campano disperso, il 57enne Carmine Balzano, non hanno invece riconosciuto il loro caro. Delle nove salme portate a Bari, al momento sono cinque le vittime identificate, tre delle quali ufficialmente riconosciute.

12:29 Il figlio del messinese disperso: nessuna notizia

"Non abbiamo ancora nessuna notizia di mio padre, ci hanno solo comunicato che non risulta tra le persone identificate, potrebbe essere disperso o ancora tra le persone da identificare". Lo dice Calogero Mancuso, il figlio di Giuseppe Mancuso, 57 anni, l'autotrasportatore di Rocca di Caprileone (Me) che era sulla Norman Atlantic e del quale non si sa nulla da oltre 72 ore. L'ultima telefonata l'ha fatta domenica mattina alla famiglia spiegando che era scoppiato un incendio sulla nave, poi nessun'altra comunicazione.

10:18 Ripresi i tentativi di aggancio del traghetto

Dalle prime luci dell'alba l'equipaggio del rimorchiatore Marietta Barretta è all'opera per tentare in sicurezza l'aggancio della nave Norman Atlantic. Le operazioni sono rese difficili da condizioni meteo proibitive e vengono effettuate con estrema cautela.

10:04 Capitano, interrogatorio durato 5 ore

Ha risposto per cinque ore e mezza alle domande del pm Ettore Cardinali e degli ufficiali della Capitaneria di Porto di Bari, il comandante della Norman Atlantic, Argilio Giacomazzi.

09:47 Procura, verifiche su clandestini

Secondo il procuratore di Bari, all'appello mancano 179 persone. Probabilmente sono su due mercantili greci che hanno partecipato ai soccorsi ma gli investigatori stanno valutando se siano immigrati. La Procura starebbe approfondendo la possibilità che si svolgesse un traffico di clandestini.

09:39 Maltempo, il Norman Atlantic non arriverà a Brindisi

A causa del maltempo che imperversa in zona e per le condizioni del relitto, il traghetto Norman Atlantic non arriverà oggi nel porto di Brindisi. per domani è previsto l'arrivo forse a Gallipoli.