Lecce, litiga con i vicini e spara: due morti e due feriti

Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite in un litigio tra vicini di casa avvenuto a Cursi , nel Leccese. Le vittime sono Franco e Andrea Marti, rispettivamente padre e figlio di 63 e 36 anni. Gravemente ferite la madre del giovane e una zia, entrambe ricoverate in ospedale. A sparare è stato Roberto Pappadà, 57 anni, ex operaio, al momento disoccupato: l'uomo è stato arrestato .

Sembra che la lite sia nata per strada, in via Tevere, dove Pappadà abita proprio di fronte all'abitazione della famiglia Marti.



Stando al racconto di alcuni testimoni, Pappadà avrebbe estratto la pistola e avrebbe sparato contro Andrea Marti, appena arrivato con l'auto. Padre, madre e zia, che erano in casa, sentendo gli spari, sarebbero usciti in strada: Pappadà avrebbe quindi aperto il fuoco contro di loro.



I rapporti tra le due famiglie erano molto tesi per ripetuti contrasti.