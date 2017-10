Pordenone, bimba uccisa dal cane di famiglia: assolti mamma e zio

L'aggressione - La tragedia risale al 25 maggio 2015. La bambina era andata a trovare i parenti e stava giocando nel giardino di casa, insieme alla mamma e alla cuginetta. Accanto a lei un pastore tedesco di proprietà dello zio. Un cane docile, secondo i familiari, che non aveva mai manifestato comportamenti aggressivi. Tutto accadde nell’arco di pochissimi istanti: improvvisamente, e apparentemente senza ragione, l’animale si avventò sulla piccola, prendendola a morsi. Astrid morì appena arrivata al pronto soccorso, nonostante gli sforzi del personale sanitario.



La vicenda giudiziaria - La procura aveva aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Si ipotizzava che zio e madre della bambina non avessero custodito il cane con sufficiente attenzione, avessero sottovalutato la sua pericolosità e o non si fossero preoccupati di evitare il contatto tra la piccola e l’animale. Tutte accuse immediatamente respinte dai legali degli indagati. "Quello che è successo non era prevedibile" aveva sottolineato l’avvocato Laura Sbrizzi, il difensore della mamma. A più di due anni di distanza dai fatti, la tesi difensiva è stata accolta dal Tribunale monocratico di Pordenone. Per il giudice "il fatto non sussiste": Astrid è morta per un tragico incidente.