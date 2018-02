Pomeriggio Cinque, giallo di Arezzo: Teddy ammette di aver incontrato Susy

È ancora irrisolto il giallo di Susy Paci, la 49enne di Sabbiano, in provincia di Arezzo, scomparsa da casa il 23 gennaio scorso. L’ultimo ad averla vista è stato Teddy, un 45enne di Napoli con cui la donna ha avuto un incontro proprio nel capoluogo campano.



"Pomeriggio Cinque" è tornato sul caso e a fornire ulteriori dettagli sul caso ci pensa la giornalista Giorgia Scaccia che ha incontrato l’uomo. E' stato lo stesso Teddy ad ammetter di aver incontrato Susy, la quale gli avebbe confessato i suoi piani: andare a trovare una sua zia a Salerno. L'uomo non è stato iscritto nel registro degli indagati ma è stato ascoltato come persona informata sui fatti e ha spontaneamente consegnato il cellulare per i controlli del caso.



In esclusiva ai microfoni del programma di Barbara d'Urso parla anche la madre dell’uomo che, dopo un primo momento in cui cerca di sfuggire alle telecamere, rilascia alcune dichiarazioni: "Mio figlio non conosceva quella persona, non mi ha mai parlato di lei".