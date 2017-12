Polizia stradale: nel 2017 meno incidenti, ma aumentano le vittime

L'andamento degli incidenti, se da un lato ha fatto registrare una lieve diminuzione nel numero complessivo (72.015, il 2,5% in meno rispetto al 2016) e delle persone ferite (39.178, -0,6%), dall'altro mostra un lieve aumento dei casi con conseguenze mortali, con un incremento dei sinistri (1.519, 12 in più rispetto al 2016) e delle vittime (1.656, 36 in più).



Una tendenza confermata dall'Istat, che quest'anno ha pubblicato una stima preliminare dei primi sei mesi del 2017, rilevando, rispetto allo stesso periodo del 2016, un decremento degli incidenti stradali con lesioni alle persone del 3,9% e una diminuzione del numero dei feriti del 4,8%. Al contempo è stata indicata un'inversione di tendenza per le vittime, che tornano crescere del 7,5%.



Per quanto riguarda i controlli della velocità media, sono state accertate, dal 1° gennaio al 30 novembre, 468.389 violazioni (il 21,2% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016).



Nell'ambito del contrasto della guida sotto l'effetto di alcol e di sostanze stupefacenti, sono stati attivati 1.015 posti di controllo in 80 province, con l'impiego di 5.520 operatori e 1.575 tra medici e personale sanitario della polizia di Stato. I conducenti controllati sono stati 36.861, il 5,7% dei quali (pari a 2.104) è risultato positivo all'alcol con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l, mentre l'1,5% (pari a 567 conducenti) è risultato positivo ad una o più sostanze stupefacenti.



Contro le stragi del sabato sera, dall'inizio dell'anno al 10 dicembre, nelle notti dei fine settimana polizia e carabinieri hanno impiegato nei posti di controllo 165.443 pattuglie, rilevando 2.785 incidenti con 105 vittime (tre in più dello scorso anno). I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 234.198 (+0,7%), il 5,12% dei quali (pari a 11.981, 10.327 uomini e 1.654 donne) è risultato positivo al test (nel 2016 la percentuale era del 5,10%).