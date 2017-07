Incidenti stradali, la stretta di Minniti: "Anno nero, agire sui comportamenti usando la tecnologia"

Ottocento morti dall'inizio del 2017, un aumento costante che ha fatto di questi primi sei mesi e mezzo dell'anno il periodo peggiore dal 2001; oltre 3.000 sanzioni in più rispetto al 2016 per l'uso del cellulare alla guida. Il ministro dell'Interno Marco Minniti corre ai ripari contro quello che lo stesso Dipartimento di Pubblica Sicurezza definisce un "segnale allarmante", l'aumento delle vittime sulle strade italiane, con una direttiva emanata il 21 luglio dall'obiettivo chiaro: prevenire e contrastare i comportamenti che rappresentano le principali cause degli incidenti stradali e sono alla base della crescita esponenziale di quelli mortali. Quali? Dal mancato uso dell'auricolare a quello delle cinture e del casco alla guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. Come? Con l'uso diffuso della tecnologia.