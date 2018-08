Pistoia, chiuso il centro accoglienza gestito dal prete dei "migranti in piscina"

E' stato chiuso per problemi di sicurezza il centro di accoglienza dei migranti di Vicofaro, a Pistoia, gestito dal parroco don Massimo Biancalani, che la scorsa estate finì al centro delle polemiche per aver postato su Facebook le foto di alcuni ospiti della struttura che trascorrevano una giornata in piscina. Al sacerdote è arrivata una lettera della prefettura a seguito dei controlli dei vigili del fuoco e dell'Asl.