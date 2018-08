Piena torrente in Calabria, sale a 10 il numero delle vittime

Una ventina di persone sono state messe in salvo. Il capo della protezione civile della Regione Calabria, Carlo Tansi, ha spiegato che "la difficoltà di avere un quadro chiaro di chi manca all'appello è dovuta al fatto che gli escursionisti erano in gruppi sparsi". Le ricerche, comunque, "non si sono mai interrotte e sono andate avanti tutta la notte". Le operazioni saranno ora spostate anche più a valle, fino alla foce del torrente, perché c'è il timore che alcune vittime siano state trascinate fino al mare.



Nel parco almeno due gruppi organizzati - Di certo si sa che due gruppi di escursionisti sono stati colpiti dalla piena. Alcune delle persone stavano effettuando una discesa a piedi del torrente, altri stavano percorrendo le gole e le grotte. Gli escursionisti provenivano in particolare da Brescia, Bergamo, Milano, ed erano suddivisi in due gruppi. Resta però da capire, se, essendo l'accesso al parco libero, al momento della piena ci fossero anche altre persone.



Ministro Costa: "Qui per far sentire la vicinanza del governo" - Sul luogo della tragedia si è recato anche il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. "Sono appena arrivato a Castrovillari, all'ospedale dove sono ricoverati alcuni feriti della tragica gita nel Pollino. Tra di loro ci sono anche alcuni bambini. Sono momenti di grande dolore e preoccupazione", ha scritto Costa su Facebook . "Io ho voluto fortemente essere qui, accanto a queste persone sofferenti, per far sentire anche alle loro famiglie la vicinanza non solo mia ma di tutto il governo. Più tardi farò il punto della situazione con i soccorritori, che non smetterò mai di ringraziare. Ma adesso è il momento della vicinanza e del cordoglio, ora voglio stringere in un abbraccio chi è ferito e soprattutto le famiglie di chi ha perso la vita durante quella che doveva essere solo una gita in un parco. Lo Stato è presente. Ad Maiora Semper".