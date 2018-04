Torino, docente punisce un alunno: i genitori lo picchiano

Un professore dell'istituto tecnico commerciale Russell-Moro di Torino ha punito uno studente per un ritardo ed è stato picchiato dai genitori del ragazzo. Lo rende noto la Slc-Cgil. Il sindacato spiega che il docente non ha permesso all'alunno di stare in aula e lo ha mandato in biblioteca. Poco dopo, avvertiti dal giovane, si sono presentati a scuola il padre e altri due parenti. L'insegnante è stato colpito con un pugno alla mandibola.