Respinta al confine dalla Francia, migrante incinta muore dopo il parto

"I corrieri trattano meglio i loro pacchi", sottolinea Narcisi. Respingere alla frontiera una donna incinta e malata "è un atto grave - dice ai microfoni del Tg3 - che va contro tutte le convenzioni internazionali e al buon senso, proprio come criminalizzare chi soccorre".



La nigeriana è stata ricoverata un mese al Sant'Anna di Torino, seguita dall'Ostetricia e Ginecologia diretta dalla professoressa Tullia Todros e dall'ematologia ospedaliera delle Molinette diretta dal dottor Umberto Vitolo. E' stata tenuta in vita il più possibile, per consentirle di portare avanti la gravidanza. Il neonato è ora ricoverato nella Terapia Neonatale del Sant'Anna.



DI recente ha sollevato polemiche il caso di una guida alpina francese che rischia una condanna fino a cinque per avere soccorso un'altra migrante incinta.