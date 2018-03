Francia, guida alpina rischia 5 anni di carcere per aver salvato una migrante incinta

La nuova rotta dei migranti tra la neveNon c'è solo la via di Ventimiglia per arrivare in Francia. Sono sempre più numerosi, infatti, i clandestini che cercano di scalare le montagne per oltrepassare il confine. Al giorno, infatti, vengono intercettati circa 20/30 persone che sfidano l'altitudine, il gelo e il freddo. "Impossibile trattenerli, il tema è di ordine pubblico", spiega al Giornale.it, Simone Bobbio, il portavoce del soccorso alpino piemontese, : "Noi soccorritori non abbiamo il potere di trattenerli. Possiamo solo cercare di convincerli a non andare, facendo presente i pericoli della scalata e spiegando loro che i francesi comunque li bloccheranno e li riporteranno in Italia. Diciamo che rischiano la vita per niente ma non ci vogliono ascoltare". La magistratura francese, infatti, a differenza di quella italiana è molto più severa nel contrastare l'immigrazione clandestina.



E' il caso di Benoît Ducos che non ha esitato neanche un secondo a mettere al primo posto il gesto etico e umanitario. La donna, nigeriana, stava cercando di attraversare il confine alpino insieme alla sua famgilia (il compagno, e due bambini di 2 e 3 anni). Durante il difficile passo del Monginevro la migrante, incinta di otto mesi, viene soccorsa e condotta alle porte di Briançon, diretti verso l'ospedale più vicino. L'odissea, però, non finisce qui: Ducos, infatti, viene bloccato da una pattuglia della gendarmerie che gli contesta il fatto di avere a bordo dei clandestini, privi di documenti. In quel momento, però, iniziano le doglie del parto e la guida supplica il poliziotto di consentirgli di raggiungere l'ospedale più vicino. Poche ore dopo la donna dà alla luce il bambino, testimoniando il ruolo fondamentale di Ducos.