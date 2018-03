Insulti agli agenti, la prof: "Torno in piazza contro Forza Nuova"

"Mi sento stupida - ha dichiarato - ho dato adito a costruire un castello mediatico. Se fossi riuscita a mantenere la lucidità avrei espresso meglio i miei pensieri".



"E' stato una montatura per criminalizzare l'antifascismo, non volevo augurare la morte ai poliziotti ma soltanto al sistema. L'apparato militare, non gli agenti", ha raccontato a La Stampa. "Sono profondamente antifascista. Ho sbagliato verso i miei compagni di lotta, non avrei dovuto". La questura di Torino intanto ha trasmesso una informativa in procura sul caso, mentre alla maestra elementare è arrivato un toccante messaggio di Miki Fezzuoglio, 12 anni, figlio del carabiniere di Bella (Potenza), Donato Fezzuoglio, ucciso a Umbertide (Perugia) nel 2006 mentre stava sventando una rapina: "Vorrei mai più manifestazioni che incitano violenza, chi parla dovrebbe evitare parole che uccidono quanto quel proiettile di kalashnikov sparato alle spalle di quel carabiniere che per me voleva un mondo a colori".