Papa malato,Vaticano smentisce volo

Il Vaticano continua a smentire che Papa Francesco sia malato. "Non c'è stato nessun volo di elicottero dal Vaticano alla Toscana, se non quello per i sopralluoghi per la visita del Papa a Prato e Firenze", ha detto infatti il vice direttore della sala stampa vaticana, padre Ciro Benedettini, per smentire la notizia che il Pontefice, o uno dei medici che lo avrebbe seguito, nei mesi scorsi si sia recato in elicottero in una clinica a Pisa.