19 febbraio 2015 Nomadi in giro per Roma su una volante, la Questura: "Non è un'auto della polizia" La macchina, immortalata in un video finito su Facebook, sarebbe una vettura di scena utilizzata per produzioni cinematografiche e televisive Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:51 - La volante con a bordo dei nomadi immortalata in un video girato a Roma e finito su Facebook non appartiene alla polizia ma è una vettura di scena utilizzata per produzioni televisive e cinematografiche". Lo ha accertato la Questura della Capitale, che ha anche individuato la società proprietaria del mezzo, che ora rischia pesanti sanzioni. La polizia avanzerà anche un'azione legale a tutela della propria immagine.

"In merito al video dove viene ripresa una macchina della Polizia di Stato, guidata da un cittadino con accento straniero, che 'scorrazza' su un piazzale, si comunica che si tratta di macchine sceniche per riprese cinematografiche non in carico alla Polizia", si legge nel comunicato diffuso dalla Questura.



Rischia grosso, ora, la società proprietaria della macchina con livrea della polizia: "Sono già state avviate le procedure finalizzate all'applicazione delle sanzioni previste e alla possibile revoca della licenza", conclude la Questura di Roma.