Nel Pisano 25enne sequestra lʼex compagna, la uccide e si toglie la vita in un parcheggio

La lite - Tutto è cominciato alle 3 di notte. Zini ha atteso in strada la ex, commessa in una catena di negozi di abbigliamento. La giovane stava rientrando a casa. Tra i due c'è stato un litigio ad alta voce, udito distintamente dai residenti negli edifici circostanti. Qualche testimone ha detto di aver sentito gli spari: forse colpi sparati in aria, ma non è escluso neppure che Zini abbia sparato subito per uccidere. Di sicuro l'omicida è salito sull'auto di lei e la vettura è stata vista andare via a tutta velocità. Ha percorso così una cinquantina di chilometri, da Prato verso il Pisano, nella zona di San Miniato. Da stabilire se nel tragitto Elisa fosse già morta o ferita, oppure se abbia dovuto seguire Zini sotto minaccia della pistola. A Prato, grazie alle segnalazioni degli abitanti di Galciana, è subito scattato l'allarme e i carabinieri hanno attivato le ricerche. L'automobile, con dentro i due cadaveri, è stata trovata solo alcune ore più tardi, verso le 9, in un parcheggio di San Miniato.



Una testimone: "Ho sentito gli spari, ho visto tutta la scena" - "Ho sentito distintamente tre colpi di pistola. Ho guardato l'orologio, erano le 3,05. Mi sono precipitata sul terrazzo e ho visto tutta la scena". Lo ha raccontato, in un'intervista a Il Tirreno, una giovane donna che abita proprio davanti alla casa di Elisa Amato a Prato. "Quando mi sono affacciata - ha spiegato la donna - li ho visti per strada. O meglio, c'era lui che si agitava intorno a una persona a terra, penso fosse lei, accanto alla macchina. La prendeva a calci, si agitava. Poi l'ha presa e l'ha messa a forza in macchina facendola passare dalla parte del guidatore. Non pensavo che fosse morta, pensavo che andassero via per chiarirsi. Ora mi chiedo che cosa avrei potuto fare. Prima di andare via lui è sceso dalla macchina ed è andato a raccogliere qualcosa per terra. Poi è risalito e si è allontanato senza fretta. Anche per questo ho pensato che non fosse successo nulla di irreparabile".