Morti nel torrente, una guida e una coppia in vacanza tra le vittime

Trovata senza vita Miryam Mezzolla di Torricella, in provincia di Taranto. Anche lei era una ballerina come Claudia Giampietro.

Tra le vittime c'è anche Claudia Giampietro, di Conversano in provincia di Bari. Era una ballerina.

E' stato ritrovato senza vita il corpo di Immacolata Marazzo, 40 anni, di Torre del Greco (Napoli). Lo ha reso noto il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che ha avuto la conferma dal fratello della donna. Il marito della vittima e i suoi due figli sono riusciti a salvarsi e sono ricoverati in ospedale.

Anche Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo hanno perso la vita della tragedia del Raganello. Sono originari di Qualiano, provincia di Napoli, e sono genitori di due bambine tratte in salvo dai soccorritori.

Tra le vittime della tragedia del Raganello c'è una delle guide che accompagnavano gli escursionisti tra le gole della zona. Antonio De Rasis, 32 anni, volontario di protezione civile, non sposato, era stato tra i soccorritori intervenuti dopo la valanga che distrusse l'hotel a Rigopiano.

Tre venivano dalla Campania - Carmen Tammaro e Antonio Santopaolo sono tra le dieci vittime della piena. Marito e moglie originari della provincia di Napoli, erano in Calabria in vacanza. Salve le loro due bambine, recuperate dai soccorsi. C'è poi una terza vittima della regione, una mamma di Torre del Greco (Napoli). All'ospedale di Castrovillari c'è una giovane donna sotto shock, che nella tragedia ha perso il marito. I suoi due figli sono invece rimasti feriti.



Le vittime provenienti da cinque regioni - Le dieci vittime dell'ondata di piena provenivano da cinque regioni differenti: Puglia, Lombardia, Campania, Lazio e Calabria, secondo quanto ha riferito il prefetto di Cosenza Paola Galeone.



I morti, l'elenco ufficioso - Ecco l'elenco, ancora non ufficiale, delle 10 vittime della piena del Pollino: Paola Romagnoli, di Bergamo, nata nel 1963, ricercatrice universitaria; Antonio de Rasis, di Trebisacce (Cosenza), nato nel 1986; Gianfranco Fumaroloa, di Martina Franca (Taranto), nato nel 1975; Maria Immacolata Martrazzo, di Ercolano (Napoli), nata nel 1975; Carmela Tammaro, di Napoli, nata nel 1977; Antonio Santopaolo, di Napoli, nato nel 1974; Miryam Mezzolla, di Taranto, nata nel 1991; Carlo Maurici, di Roma, nato nel 1983; Valentina Venditti, di Roma, nata nel 1984; Claudia Giampietro, di Conversano (Bari), nata nel 1987.