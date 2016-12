Molise, prosegue sciame sismico ma scatta anche l'emergenza gelo: scuole chiuse

13:48 - Prosegue lo sciame sismico nella zona di Campobasso e provincia: alla scossa di magnitudo 3.6 registrata domenica alle 23:09 ne sono seguite finora altre 12 di magnitudo superiore a 2. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa più forte della notte è stata alle 2:59 con magnitudo 2.5 ed epicentro in prossimità di Baranello.

Sciame sismico da inizio gennaio - Dal 1 gennaio sono stati localizzati un centinaio di eventi sismici nella zona di Campobasso e provincia, la maggior parte dei quali è avvenuta negli ultimi cinque giorni: oltre 50 i terremoti di magnitudo pari o superiore a 2, cinque quelli di magnitudo superiore a 3 e uno superiore a 4.



Bufere di neve e gelo - Tutto questo avviene mentre la situazione climatica è precipitata: per tutta la notte hanno imperversato in Molise bufere di neve e la temperatura è di diversi gradi sotto lo zero. A Campobasso e nei comuni dell'hinterland il manto bianco ha superato i 20 centimetri.



Campobasso, niente scuola anche martedì e mercoledì - Le scuole di Campobasso resteranno chiuse anche nelle giornate di martedì e mercoledì. Lo ha deciso il sindaco, Antonio Battista: "Abbiamo un insieme di avvenimenti, tra maltempo e scosse sismiche, che potrebbero creare delle situazioni di allarme nelle scuole".



Nella giornata di lunedì sono rimasti chiusi gli istituti in 60 comuni molisani, in una trentina dell'Abruzzo, a Benevento e provincia e nel Barese. Da mercoledì è previsto un graduale rialzo delle temperature che, nel fine settimana, dovrebbero tornare al di sopra della norma grazie all'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre.