Molise, prosegue lo sciame sismico Governatore: "Lunedì chiudere scuole"

Presidente Molise: "Maggiori verifiche su edifici scolastici" - Frattura ha chiesto verifiche e controlli ulteriori e più approfonditi sugli edifici scolastici. Gli amministratori locali, per la stragrande maggioranza, hanno risposto all'appello, complice anche la preoccupazione per l'ondata di maltempo che ha spazzato la regione.



Ordine dei geologici: "Il 70% delle scuole a rischio sisimico" - Tra la popolazione la preoccupazione e la paura resta alta: per molti il pensiero va infatti al 2002 quando, dopo una scossa di terremoto, crollò una scuola elementare: 27 i bambini morti. A buttare benzina sul fuoco l'allarme lanciato dal Consiglio dell'ordine dei geologi del Molise che stima che il 70% delle scuole e degli edifici pubblici sia a rischio sismico.



Tempeste di neve spazzano il Molise - Ad aggravare ulteriormente la tensione il precipitare della situazione climatica: su tutto il Molise continua a nevicare e la temperatura è di diversi gradi sotto lo zero. A Campobasso e nei comuni dell'hinterland il manto bianco ha superato i 20 centimetri.