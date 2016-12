Milano, la protesta di una mamma: "Mia figlia non ha fatto i compiti perché ho preferito farla giocare"

Stop alle pressioni sui figli, più spazio al tempo libero da lezioni, corsi e altri obblighi formativi. Per realizzare questo orientamento educativo, una mamma milanese, Anna Santoiemma , ha scritto una giustificazione della figlia che sta già facendo discutere. Su Facebook ha infatti, pubblicato la foto del diario con la nota inviata agli insegnanti: "Gentili maestre, Mariasole non ha potuto studiare storia perché dopo 8 ore di scuola, dalle 17 alle 19.30 ha dedicato il suo tempo libero restante ad attività ricreative e sportive". La ragazzina si è presentata in classe senza aver fatto i compiti, ma con l'approvazione materna alla sua inadempienza.

Insieme alla fotografia, la madre ha spiegato lo spirito del suo gesto di protesta: "Basta compiti e basta torturare questi bambini dopo che passano otto ore seduti sui banchi".



Tantissimi i commenti a favore e contro la decisione della signora Santoiemma. Un utente Facebook commenta: "Brava. Un piccolo segnale, ma centra il succo del problema. La nostra scuola non è a misura di bambino, tanto meno di una sua crescita effettiva a 360 gradi".



Non mancano le condanne: "Messaggio altamente diseducativo. Insegniamo ai nostri figli ad infischiarsene delle regole, degli insegnanti, dei compagni, gettiamo le basi per creare dei disadattati / falliti. Quando si dissente su delle scelte magari se ne discute in separata sede con insegnanti e responsabile scolastico? E quando non si è d'accordo con l'approccio / metodi magari si sceglie una scuola diversa?"



E qualcuno se la prende anche con il testo postato dalla Santoiemma: "Una mamma che scrive in stampatello.. Mi sa che è meglio che la figlia faccia i compiti".



Di poche settimane fa il caso analogo di un padre che aveva vietato al figlioletto di eseguire i compiti assegnati per le vacanze estive e aveva scritto ai docenti del bambino: "Voi avete nove mesi per insegnargli nozioni e cultura, io tre mesi per insegnargli a vivere".