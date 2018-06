Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre

Sono state scarcerate due delle tre ladre, una delle quali minorenne, fermate due giorni fa dalla polizia con l'accusa di aver rubato nell'appartamento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel fine settimana del 26-27 maggio. Per una di loro, la 19enne Gina B., il giudice ha disposto l'obbligo di dimora e di firma ma non la custodia in carcere, in quanto madre di una bimba di sette mesi. Un'altra delle fermate avrebbe invece 13 anni e, non essendo imputabile, è stata rimessa in libertà.