Milano, Fabrizio Corona fa "mea culpa" sui social dopo la rissa con un imprenditore: "Non succederà più"

Con un video pubblicato su Instagram e intitolato "Mea culpa", Fabrizio Corona chiede scusa per il diverbio poi sfociato in rissa fuori da un locale di Milano. "Succede che fai qualche cavolata perché non riesci a controllare i demoni che hai dentro", spiega l'ex re dei paparazzi ai suoi follower. Ma poi in un ultimo post, Corona mostra stralci di giornale, dove si legge che la questura esclude un suo coinvolgimento nella rissa con l'imprenditore vinicolo che l'avrebbe offeso.

Cosa è successo?Il video della durata di pochi secondi non racconta i dettagli del fatto, riferiti invece da Dagospia. Secondo il sito, Corona era a cena con alcuni amici, tra cui il capo ultrà dell'Inter, quando è scoppiato un diverbio poi finito in rissa. Un imprenditore vinicolo avrebbe insultato suo figlio Carlos e la sua ex moglie Nina Moric. Nonostante l'ex re dei paparazzi, adesso in libertà provvisoria, affermi "mi dispiace non succederà più", non ha perso l'occasione, il giorno dopo, per sottolineare, in rosso, le parole de La Repubblica, che scrive che per "la questura non sarebbe coinvolto direttamente nella rissa".