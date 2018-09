Milano, bidella 49enne vive in garage e trova casa grazie a Pomeriggio Cinque

La televisione non fa solo sorridere, piangere, sognare. A volte riesce anche a risolvere concretamente piccoli o grandi problemi. È quanto accaduto a Pomeriggio Cinque, dove una donna di Milano che vive in un garage perché non può permettersi un appartamento in affitto è riuscita a trovare una sistemazione dignitosa subito dopo aver raccontato la sua storia.



Marinella, bidella 49enne con un’invalidità al 100% e un figlio di 19 anni anche lui disabile, stava mostrando alle telecamere di Barbara D’Urso la sistemazione che aveva trovato: un garage di 3 metri per 3, pagato 130 euro al mese, dove finora ha vissuto in condizioni igieniche indescrivibili e sommersa dai mobili della vecchia casa dalla quale è stata sfrattata. Durante la pubblicità l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino ha contattato il programma per comunicare che alla donna sarà subito data una casa, dove potrà finalmente tornare a vivere col figlio (che finora è stato ospitato da vari amici).