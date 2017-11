Pittrice scomparsa, il Dna conferma: è lei la donna trovata morta a Tolentino

L'esame del Dna ha confermato che il cadavere trovato in un dirupo nelle campagne di Tolentino (Macerata) è di Renata Rapposelli, la pittrice di Ancona scomparsa il 9 ottobre da Giulianova (Teramo). Per la vicenda sono indagati l'ex marito Giuseppe Santoleri e il figlio Simone, accusati di concorso in omicidio e occultamento di cadavere. Proprio il figlio, convocato nelle ultime ore dai carabinieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere.