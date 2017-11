Forse è della pittrice scomparsa il cadavere di donna trovato a Tolentino

All'esame dei carabinieri (in questo caso la Procura di Macerata sta procedendo contro ignoti per occultamento o distruzione di cadavere) anche alcuni oggetti personali rinvenuti nel fango che avvolgeva il corpo, in buona parte ridotto allo stato scheletrico, in particolare una croce a forma di tau e un orologio.



Secondo le prime informazioni, il cadavere sarebbe di una donna dalla pelle chiara e giovane. Il medico legale non ha ancora fissato la data per l'autopsia perché intende completare l'esame cadaverico che risulta molto complesso. Sono stati prelevati campioni di tessuti per l'esame del Dna e altri accertamenti.