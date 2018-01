Macerata, trovato cadavere di donna a pezzi in due valigie

Il corpo di una giovane donna fatto a pezzi è stato trovato rinchiuso in due valigie nelle campagne di Pollenza, in provincia di Macerata. Le valigie abbandonate in un fosso sono state notate da un passante, non lontano dal cancello di una villetta in via dell'Industria. Pensando che si trattasse di droga o di refurtiva ha chiamato i carabinieri, che hanno fatto la macabra scoperta.