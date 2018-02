Macerata, la madre di Pamela: "Sarebbe inorridita per questo odio"

"Chiediamo solamente giustizia, pene esemplari per chi ha ucciso e fatto a pezzi nostra figlia. Ma condanniamo fermamente l'attacco di ieri". A dirlo è la madre di Pamela Mastropietro, la giovane assassinata a Macerata il cui corpo è stato trovato in due valigie. Parlando della sparatoria contro gli stranieri a Macerata, la donna spiega anche che "non siamo razzisti, e anche Pamela se fosse ancora viva sarebbe inorridita per questo atto di odio".