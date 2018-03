Maltempo, ancora neve sull'Italia: imbiancate Milano, Genova e Firenze

In Liguria le nevicate sono state abbondanti nelle zone montane, ma la Protezione civile regionale non segnala situazioni di criticità, se non l'assenza di elettricità in alcune zone del Comune di Camporosso (Imperia). La regione è in stato di allerta neve: rossa, nell'imperiese e in parte della provincia di Savona e arancione in tutto il resto del territorio. Chiuse le scuole in quasi tutti i comuni. Chiusi anche parchi e cimiteri, annullate tutte le manifestazioni all'aperto come i mercati. A Genova chiusa al traffico la sopraelevata, una delle principali arterie cittadine.