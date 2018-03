Maltempo, Delrio: "Verrà aperta indagine su caos ferroviario"

"Hanno deciso di far partire tutti i treni nonostante le procedure che abbiamo" per il trasporto ferroviario "e verrà aperta un'indagine percé voglio che le procedure siano rispettate". Queste le parole del ministro dei trasporti Graziano Delrio che torna sulla 24 ore di blackout ferroviario che ha di fatto paralizzato mezza Italia, causa maltempo. "In Ferrovie c'è stata una sopravvalutazione della propria forza".

Delrio, su Radio Capital, riconferma la sua fiducia all'Ad di Ferrovie Renato Mazzoncini dopo quanto accaduto nei giorni scorsi in seguito all'emergenza neve. "Le ferrovie italiane- ha sottolineato Delrio- sono comunque tra le piu' efficienti d'Europa". Tuttavia ricorda: "C'è stato sicuramente un errore e le ferrovie si sono scusate hanno sopravvalutato la loro capacità".



"Certo - ha precisato il ministro - era più facile fare come ha fatto la Città (Roma ndr): chiudere la città era più semplice, lo dico da ex sindaco, ma così non si risolvono i problemi. Le Fs hanno voluto far partire tutti i treni e questo è stato un errore". "Se fosse stato applicato il protocollo i disagi sarebbero stati molto minori", conclude.