Varese, 17enne travolta e uccisa sulle strisce: arrestato il pirata della strada

Il ragazzo è stato fermato a seguito delle indagini, e non perché si sia presentato spontaneamente in caserma come pareva inizialmente.



L'auto del giovane, con il fanalino rotto, è stata trovata in una carrozzeria della zona. In questo modo i militari dell'Arma hanno individuato e arrestato il killer con l'accusa di omicidio stradale, bloccandolo mentre andava al lavoro in un ristorante.